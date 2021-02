Montichiari, senza mascherina va a prendere il figlio a scuola: multata

(red.) Nell’arco di due giorni, tra mercoledì 10 e ieri, giovedì 11 febbraio, una donna di 30 anni ha raggiunto il record di sanzioni in poche ore per il mancato rispetto delle misure anti-contagio da Covid-19 a Montichiari, nella bassa bresciana. E tradotto in cifre, significa 840 euro di multa in totale. Il motivo, come dà notizia Bresciaoggi, riguarda il fatto che la donna si rifiutasse di indossare la mascherina nel momento in cui andava a portare e riprendere il figlio alla scuola di via Falcone.

Il primo episodio era andato in scena mercoledì inducendo gli agenti a multarla una prima volta, anche dopo le segnalazioni dei genitori degli altri bambini in attesa all’ingresso dell’istituto. E lo stesso, addirittura due volte, è successo ieri. Prima al mattino portando lo studente e poi a pranzo per andarlo a riprendere.

Nelle due circostanze la giovane madre non indossava la mascherina sostenendo agli agenti della Locale di non farlo per questione di principio e perché secondo lei la pandemia era un’invenzione. E così ha collezionato altre multe, ma non sono esclusi altri provvedimenti se la donna dovesse reiterare quei comportamenti.