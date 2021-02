Leno, festa rumorosa e in violazione del Dpcm: quattro multati

(red.) Festeggiavano in cinque, ma con troppo entusiamo, tanto da attirare l’attenzione su quell’appartamento. I carabinieri della stazione di Leno intorno alle 23 di mercoledì sera sono intervenuti su segnalazione dei vicini di casa per schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica. I militari hanno avuto difficoltà ad entrare nell’appartamento e hanno dovuto aspettare parecchio tempo per la riluttanza della proprietaria ad aprire.

Dopo essere entrati hanno chiesto una giustificazione per i rumori e la musica ad alto volume segnalati dai vicini. La proprietaria, una trentenne del paese, ha negato tutto – dalla festa agli schiamazzi – affermando che era solo la musica del proprio stereo. Il disordine dell’appartamento, con bottiglie e avanzi di cibo sparsi un po’ dappertutto, ha insospettito i militari che hanno proceduto a un controllo e hanno scovato i diversi ospiti della ragazza: chi si era nascosto nella doccia, chi nell’armadio e chi sul balcone.

In totale gli ospiti erano quattro, tre uomini e una donna. Era quindi palese la violazione dell’art.1 com.3 Dpcm del 14 gennaio 2021, poiché si erano spostati verso una abitazione privata superando il limite di due persone. Dopo essere stati sanzionati per 400 a testa, hanno fatto ritorno alle proprie abitazioni.