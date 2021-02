Coronavirus, un decesso dal focolaio di Villa Lucia a Montichiari

(red.) Era la scorsa metà di gennaio quando da Montichiari, nella bassa bresciana, era emerso un focolaio da Covid-19 all’interno degli alloggi della residenza Villa Lucia. E a distanza di quasi un mese, seppure la situazione sia in miglioramento, purtroppo si è registrato il decesso di una signora a causa delle complicanze del virus. La donna fa parte dei 13 ospiti che, tra i 23 positivi su 24 emersi all’interno della struttura, hanno avuto bisogno di essere ricoverati negli ospedali.

Per quanto riguarda gli altri degenti, molti sono stati dimessi e altri sono stati condotti in convalescenza in strutture per post-acuti. Degli altri 10 rimasti isolati nei mini alloggi, la metà sono diventati negativi dopo essere stati controllati e monitorati dalle unità speciali di continuità assistenziale. E per loro la società che gestisce la struttura ha deciso di potenziare l’assistenza.