Agli arresti domiciliari raggiunge Carpenedolo per minacciare moglie e figlia

(red.) Come conseguenza delle sue azioni volente nei confronti della ex moglie e della figlia, il Giudice aveva disposto nei confronti del 55enne bresciano gli arresti domiciliari a Brescia; ma ciò non è bastato a contenere la sua furia. Così, qualche giorno fa, si è recato a Carpenedolo a cercare le sue vittime presso il bar in cui lavorano, e lì ha inscenato nuove minacce verbali.

L’arrivo dei Carabinieri della locale Stazione ha però capovolto la situazione. Infatti, placati inizialmente gli animi e accertato che si doveva trovare ai domiciliari, è stato arrestato per evasione. Adesso T.V., classe ‘66, dovrà rispondere davanti al giudice anche della reiterazione dei reati sulla violenza di genere.