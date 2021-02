Poncarale, spray contro coppia di anziani e furto in casa

(red.) Il territorio dell’hinterland e della bassa bresciana resta nel mirino dei malviventi che da settimane spadroneggiano alla ricerca di abitazioni da svaligiare. Uno di questi colpi andato a segno e di cui dà notizia Bresciaoggi si è verificato a Poncarale. Una coppia di anziani si è trovata di fronte alcuni di loro che hanno guadagnato la fiducia e riuscendo a entrare.

Ma subito dopo hanno spruzzato dello spray sulla coppia facendoli finire in confusione. A quel punto hanno approfittato della situazione portando via oggetti di valore dalle stanze e per poi darsi alla fuga. I due anziani, nel momento in cui si sono ripresi, hanno allertato le forze dell’ordine denunciando l’episodio. Altri malviventi, forse le stesse bande che stanno colpendo in zona, hanno anche provato una serie di altri tentativi a Flero, ma senza risultato.