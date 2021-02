Ghedi, camion si ribalta in zona aeroporto militare: autista soccorso

(red.) Stamattina, mercoledì 10 febbraio, intorno alle 8,30 si è verificato un drammatico incidente stradale sulla via per Borgosatollo in territorio di Ghedi, nella bassa bresciana. Proprio lungo il perimetro dell’area dell’aeroporto militare il conducente 52enne di un camion avrebbe perso il controllo. Così si è ribaltato sul fianco destro.

Chi ha assistito all’uscita di strada ha subito allertato i soccorsi facendo intervenire l’automedica, un’ambulanza da Flero, la Polizia locale, i vigili del fuoco e anche l’elicottero. L’operazione di soccorso si è rivelata complicata visto che l’autotrasportatore era rimasto bloccato nell’abitacolo del mezzo pesante e sono stati necessari i vigili del fuoco per liberarlo.

Quindi è stato soccorso a bordo del velivolo in codice rosso verso l’ospedale Civile di Brescia ma non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell’ordine si sono occupate di gestire il traffico andato in tilt nella zona.