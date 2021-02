Bagnolo Mella, prosciolta ma niente comando di Polizia. Cita Comune in tribunale

(red.) La vicenda del concorso pubblico per il ruolo di comandante della Polizia locale a Bagnolo Mella, nella bassa bresciana, poi vinto dall’agente tunisina Basma Bouzid, era approdata in tribunale portando la donna a incassare una sospensione del servizio pubblico. Ma in seguito lei era stata prosciolta e anche il sindaco Cristina Almici era stata assolta.

Tuttavia, il caso è tornato di attualità visto che la stessa agente, relegata a un altro ruolo all’interno del comando di Polizia locale, ha deciso di citare il Comune in tribunale. E l’udienza, di cui riporta il Giornale di Brescia, sarà il prossimo 25 febbraio alla sezione Lavoro.

Basma Bouzid sottolinea il fatto che il concorso non sia mai stato annullato e che lei ha rivestito il ruolo di comandante dalla fine di dicembre del 2019 fino al primo trimestre del 2020. Poi è arrivato il caso giudiziario che l’ha portata ad essere rimossa dall’incarico, conferito al secondo arrivato al concorso pubblico.