Quattro polacchi fermati a Capriano con 20 mila euro di ricambi auto

(red.) Alle ore 1,10 della notte tra venerdì e sabato i militari della stazione Carabinieri di Gambara, durante un servizio coordinato di controllo sul territorio della Compagnia di Verolanuova, hanno fermato a Capriano del Colle e ispezionato due furgoni Ford Transit presi a nolo in Polonia. A bordo si trovavano quattro ventenni di nazionalità polacca, tutti incensurati e per la prima volta in Italia, che non hanno saputo giustificare la provenienza di numerosi parti di autoveicoli usati (cerchioni, fari, trasmissioni, radiatori, paraurti di marca Bmw e Porsche) trovati durante il controllo.

Inoltre esibivano un documento di trasporto totalmente incongruente con la merce posseduta del valore di circa 20 mila euro. Le parti di autoveicoli usati sono da considerarsi rifiuto e devono essere gestite da soggetti autorizzati, accompagnati dal Fir, “Formulario Identificazione Rifiuti”, oppure ne deve essere certificato il recupero e la messa in sicurezza per essere considerato ricambio sicuro, tutte condizioni non possedute al momento del controllo.

Per questo i carabinieri hanno proceduto al sequestro di tutta la merce e alla denuncia a piede libero dei quattro per la violazione dell’art.256 del decreto legislativo 152/06 sulla gestione non autorizzata di rifiuti.