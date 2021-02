Montichiari, una mano incastrata nel cassone. Operaio rischia

(red.) Nella prima mattina di ieri, lunedì 1 febbraio, un operaio di 53 anni è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro tra le discariche di Vighizzolo di Montichiari, nella bassa bresciana. L’addetto stava lavorando allo scarico di materiale all’interno dell’impianto della Systema Ambiente quando, pochi minuti prima delle 8, è rimasto bloccato con una mano nel cassone.

Per fortuna sarebbe riuscito in tempo ad estrarre la parte di arto prima che venisse dilaniato. Ma non ha potuto evitare una serie di ferite. I colleghi che erano con lui hanno allertato i soccorsi mobilitando sul posto, in via Calcinatella, l’automedica, un’ambulanza, i carabinieri della stazione locale e i tecnici dell’Ats. L’operaio è stato poi trasportato in codice verde all’ospedale della cittadina.