Pontoglio, troppi invitati: alla festa di nozze arrivano i carabinieri

(red.) Sabato pomeriggio la presenza di numerose persone all’esterno di un’abitazione privata di Pontoglio non è passata inosservata, anche perché succedeva in una strada stretta come via Cavour. Così qualche cittadino ha pensato bene di avvertire le forze dell’ordine: che cosa stanno facendo tutti quegli uomini che vanno avanti e indietro dall’interno della casa per fumare, chiacchierando e scherzando? Quale ricorrenza stanno festeggiando?



Lo hanno scoperto i carabinieri del nucleo radiomobile di Chiari, che si sono recati sul posto e, insieme con i colleghi di Ospitaletto, hanno interrotto il buffet allestito per festeggiare le nozze di una coppia di origine straniera.

Con gli sposi, oltre ai genitori e ai testimoni, c’erano anche una trentina di invitati. Decisamente troppi visto che sabato la Lombardia era ancora in zona rossa e non si potevano avere più di due persone come ospiti in casa.

Amici e parenti sono stati identificati e il pacchetto delle sanzioni complessivamente comminate ha toccato quota 10 mila euro.