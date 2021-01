Dello, ladri fanno saltare il bancomat: via con migliaia di euro

(red.) Nella notte tra venerdì 29 e oggi, sabato 30 gennaio, sono tornati in azione i ladri che colpiscono ai bancomat. Nel mirino è finito lo sportello di prelievo del Credito Bergamasco presente sotto i portici di via Roma a Dello, nella bassa bresciana. I malviventi hanno usato una marmotta esplosiva per far saltare in aria lo sportello, provocando danni anche all’interno dell’istituto di credito.

Il colpo è riuscito ai ladri che si sono impossessati del denaro, ancora da quantificare. Ma considerando che lo sportello era stato caricato ieri, venerdì 29, in vista del fine settimana, l’importo sarebbe di migliaia di euro. Il furto è stato denunciato ai carabinieri che indagano.