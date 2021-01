Alfianello, rogo nell’allevamento: uccisi migliaia di pulcini di tacchino

(red.) Tre squadre di Vigili del Fuoco provenienti da Brescia e da Verolanuova sono dovute intervenire nella notte tra venerdì e sabato per spegnere l’incendio verificatosi ad Alfianello nella Bassa Bresciana all’interno di un capannone adibito ad allevamento di tacchini.

Per cause sulle quali sono in corso gli accertamenti da parte del personale specialistico, si è scatenato un grosso rogo che ha provocato la morte di circa 7 mila pulcini di tacchino. Erano 10 mila quelli che si trovavano nella parte centrale del capannone, a ridosso delle stufe che utilizzano gas gpl.

Quando qualcosa non ha funzionato, si è scatenato il rogo che ha fatto strage di animali, causandone probabilmente la morte per soffocamento.