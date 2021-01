Vaccini, via libera dall’Ema ad Astra-Zeneca anche per gli over 55

(red.) L’Ema, Agenzia europea per il farmaco ha dato il via libera oggi, venerdì 29 gennaio, al vaccino sviluppato dalla società farmaceutica britannico-svedese AstraZeneca, in collaborazione con l’Università di Oxford (Regno Unito) per gli adulti che hanno superato i 18 anni e anche per quello che hanno più di 55 anni.

L’autorizzazione raccomanda la somministrazione di due dosi con un intervallo tra le quattro e le 12 settimane. Non ci sono limiti al suo utilizzo anche per gli anziani, che ne avrebbero ridotto di molto l’impiego pratico, anche se l’Ema ha messo in luce il fatto che non ci siano dati certi sull’efficacia del vaccino su chi ha superato i 55 anni di età.

“Ci si aspetta comunque un livello di protezione”, si legge nell’autorizzazione, “considerato che una risposta immunitaria è stata rilevata anche in questa fascia di età e anche sulla base delle esperienze con altri vaccini. Considerato che ci sono dati affidabili sulla sicurezza in questa fascia di età, gli esperti scientifici dell’Ema hanno concluso che il vaccino possa essere utilizzato negli anziani”.