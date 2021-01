Auto dei ladri si muove con targhe clonate, indagano i carabinieri

(red.) I carabinieri in questi giorni intorno a giovedì 28 gennaio stanno indagando su una situazione che colpisce una serie di ignari bresciani. Secondo quanto riporta Bresciaoggi, nel mirino è finita un’auto Audi A3 a bordo della quale si muovono due malviventi che hanno già colpito con diversi furti tra la bassa bresciana e l’alto mantovano. Si è scoperto che la vettura per muoversi nei vari territori dei colpi usava delle targhe clonate dei mezzi “puliti”.

Un modo per evitare di finire nel mirino dei portali di lettura delle targhe posti all’ingresso dei paesi. La vettura incriminata si muove con almeno dieci di quelle targhe copiate e suo malgrado lo ha scoperto un 40enne di Bagnolo Mella ignaro di tutto e che ha ricevuto una sanzione per eccesso di velocità nel cremonese. Per questo motivo ha deciso di denunciare il caso ai carabinieri.

E alcuni altri bresciani sono rimaste vittime dello stesso episodio. Più volte quell’Audi A3 dei malviventi è stata ripresa presentando documenti regolari, ma clonati, nel momento di muoversi tra Lonato del Garda, Montichiari, Carpenedolo e Calcinato.