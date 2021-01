Leno, sui social le immagini degli aperitivi abusivi: bar multato e chiuso

(red.) Nonostante la Lombardia sia finita in zona arancione dalla scorsa domenica 24 gennaio, resta comunque vietato anche nel bresciano consumare all’interno di bar e locali dove sono ammessi soltanto il servizio di asporto e a domicilio. Nei giorni precedenti a mercoledì 27 un bar di Leno, nella bassa bresciana, è finito nei guai. E a dare una grossa mano agli agenti della Polizia locale è stato però lo stesso titolare del locale.

Succede al “Bandiera gialla” dove l’esercente per diverse volte ha postato sui social network immagini di clienti all’interno del locale intenti a consumare aperitivi e c’era anche chi non aveva la mascherina.

Tra l’altro è stato colto in flagrante dagli stessi operatori che hanno notato le immagini riprese dalle telecamere mentre immortalavano il titolare in quell’azione. Per questo motivo è scattata la sanzione e il locale chiuso cinque giorni in attesa che la prefettura possa stabilire una durata più lunga.