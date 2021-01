Aperitivi con clientela al chiuso, stop a due locali nella Bassa

(red.) La Stazione dei Carabinieri di Bagnolo Mella nell’ambito dei controlli per il rispetto della normativa “prevenzione alla diffusione del Covid-19”, ha sanzionato un Bar di Bagnolo Mella e uno di Azzano Mella per la violazione del DPCM 15 Dicembre 2021. I due locali hanno ricevuto sanzione di €400 e la chiusura provvisoria di 5 giorni, in attesa di provvedimento definitivo del Prefetto di Brescia.

In particolare, spiega una nota dei militari, durante il controllo mirato dopo alcune segnalazioni, i militari hanno costatato in entrambi i locali che i proprietari organizzavano aperitivi all’interno del Bar, e sono stati sanzionati anche 12 avventori.