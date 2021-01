Manerbio in Azione: “Sostegno al commercio, il comune faccia di più”

(red.) “Abbiamo appreso dall’albo pretorio che il bando predisposto dall’amministrazione comunale di Manerbio a sostegno delle attività commerciali del nostro territorio per il pagamento di affitti o di finanziamenti per l’acquisto di immobili soddisferà le oltre 100 domande solo nella misura del 54%, con riduzione dell’importo massimo riconosciuto dai 3.000 euro inizialmente garantiti a poco più di 1.600 euro per ogni richiesta”, si legge in un comunicato diffuso da Manervio in Azione. “Infatti, la somma stanziata dal Comune risulta essere di 130.000 euro a fronte di richieste di ristoro per oltre 240.000 euro”.

“Siamo coscienti di quanto la pandemia ha schiacciato il piccolo commercio in ogni suo settore” prosegue la nota di Manerbio in Azione. “Le continue chiusure e i cambiamenti di colore dello stato d’emergenza hanno reso schizofrenica la gestione quotidiana di bar, ristoranti, negozi di vicinato in genere, estetisti, parrucchieri, ecc…, rendendo le risorse sempre più risicate e mettendo in discussione la sopravvivenza di buona parte del nostro tessuto economico. Senza dimenticare che la reclusione forzata imposta dalle prescrizioni sanitarie ha modificato, almeno temporaneamente, le abitudini di acquisto dei consumatori, modifiche alle quali non tutti possono adeguarsi”.

“L’appello che “Azione” rivolge ai consiglieri di maggioranza e di opposizione di Manerbio è di promuovere nell’immediato una mozione in consiglio cComunale affinché le domande ammesse al bando vengano interamente soddisfatte”, continua il documento, “dando così un concreto segnale di sostegno al nostro patrimonio commerciale ed economico, che rischia di esser disperso rendendo ancora più desolata la nostra cittadina. Sappiamo che questo è fattibile, considerato che le risorse Covid arrivate al comune di Manerbio da Stato e Regione superano 1 milione dui euro e che il comune dispone di 1,2 milioni di euro di avanzo dal bilancio 2019, oltre ad ulteriori risorse acquisite nel 2020 da poter utilizzare in questo periodo di grave sofferenza economico-sociale. Occorre solo osare di più!”.