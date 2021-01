Chiari, giovani beccati a spacciare nel coprifuoco: un denunciato

(red.) In una notte precedente a sabato 23 gennaio i carabinieri bresciani del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Chiari sono stati impegnati in un intervento per fermare un giro di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo in via Aldo Moro, nella cittadina della bassa, dove i militari, visto l’orario ampiamente da coprifuoco, non hanno potuto fare a meno di notare un gruppo di 20enni sul posto e intenti a scambiare droga.

Nel momento in cui si sono intravisti i carabinieri, uno di loro ha cercato di fuggire, ma è stato fermato e perquisito. Addosso aveva un bilancino di precisione, 180 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio e 25 grammi di hashish. Per lui è scattata una denuncia per spaccio e insieme a tutti gli altri ha anche incassato una multa per mancato rispetto delle misure contro il Covid.