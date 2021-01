Verolanuova, punti di accesso al Wi-Fi liberi e gratuiti

(red.) Il territorio comunale di Verolanuova è stato collegato alla fibra ottica. con punti di accesso al Wi-Fi liberi e gratuiti. L’intervento è stato ultimato pochi giorni fa da Mynet e ha consentito al comune della Bassa bresciana di attivare il progetto “WiFi4Eu”, iniziativa dell’Unione Europea che mette a disposizione degli enti locali un contributo economico per potenziare i punti di accesso wireless sui rispettivi territori.

Grazie a questi fondi gli 8 mila abitanti di Verolanuova possono ora contare su nuovi punti di fornitura Wi-Fi, sia interni che esterni, situati in aree di interesse pubblico: tra questi, oltre alla sede del municipio e della biblioteca comunale, anche Parco Nocivelli, Piazza della Libertà, le zone della piscina e dello stadio comunale, Via Bambini con la stazione ferroviaria della linea Brescia-Cremona, Piazza Malvestiti e Piazza di Cadignano.

I punti wireless installati risultano già pienamente operativi e tutti già collegati attraverso vera fibra ottica: «Abbiamo posizionato i punti di accesso al Wi-Fi liberi e gratuiti – ha commentato il sindaco Stefano Dotti – in luoghi strategici per il paese, proprio per avere una navigazione veloce per i nostri cittadini. Questo è un servizio fondamentale che va ad unirsi a quello della fibra ottica realizzato negli scorsi anni e che permetterà non solo una navigazione più veloce, ma anche una maggiore interconnessione con le realtà circostanti e con il mondo, servizi che oggi come oggi sono fondamentali».