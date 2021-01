Montichiari, sbanda e colpisce altre auto. Si cerca il conducente

(red.) Dalla tarda serata di martedì 19 gennaio i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Desenzano del Garda stanno indagando per risalire a un conducente che quella sera, nel suo percorso, ha provocato diversi danneggiamenti a Montichiari.

Come scrive Bresciaoggi che ne dà notizia, intorno alle 23, quindi durante l’orario del coprifuoco, un’auto proveniente da Calcinato avrebbe scorrazzato in viale Europa sbandando più volte e colpendo alcune vetture lungo la strada.

Non è escluso che si trattasse di un autista che in quel momento era sotto l’effetto degli eccessi dell’alcol. Per fortuna nessuno è stato colpito da quella vettura impazzita, ma c’è chi ha allertato i militari. Ora si valuteranno le immagini riprese dai portali di lettura delle targhe per risalire al trasgressore.