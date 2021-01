Verolanuova, va a caccia ma non ha il porto d’armi: denunciato

(red.) Nella giornata di ieri, martedì 19 gennaio, un pensionato di 57 anni residente a Verolanuova, nella bassa bresciana, è stato denunciato nel momento in cui era impegnato in una battuta di caccia tra le campagne e catturando anche uccellini di specie protette. Vicino al cimitero del paese, i carabinieri della compagnia stavano svolgendo dei normali controlli quando hanno avvertito in modo distinto dei colpi di arma da fuoco.

Così hanno seguito i rumori e raggiunto il 57enne tra le campagne. Perquisito, è stato trovato con 3 pettirossi, 4 fringuelli, un passero e 4 lucherini. Analizzando la sua posizione anagrafica si è anche scoperto che l’uomo non aveva il porto d’armi e stava usando un fucile Flaubert calibro 8 registrato dal figlio. L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero.