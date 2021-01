Da Milzano a Manerbio reflui nelle rogge, azienda agricola nei guai

(red.) Un’azienda agricola operativa a Manerbio, nella bassa bresciana, è finita nei guai ieri, martedì 19 gennaio, nel momento in cui si è scoperto che proprio da lì erano partiti i reflui che avevano interessato alcune rogge nel loro scorrere per decine di chilometri. La segnalazione è partita da Milzano dove un operaio in mattinata ha notato quel colore marrone in una delle rogge avvertendo il Comune.

Da lì l’allarme ha raggiunto la Polizia intercomunale di Leno e anche quella di Manerbio i cui agenti si sono mossi insieme alle guardie ecologiche volontarie per risalire alla fonte dell’inquinamento. I reflui, infatti, hanno anche raggiunto il Mella.

Andando a ritroso lungo il percorso, le forze dell’ordine hanno individuato l’azienda agricola di Manerbio dove alcuni addetti stavano usando le sostanze organiche come fertirrigazione. Sono stati subito fermati e la loro posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria.