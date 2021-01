Orzinuovi, marito ubriaco e drogato violento con la moglie: a processo

(red.) Dal prossimo 2 febbraio un operaio di 47 anni sarà alla sbarra al tribunale di Brescia per le accuse di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della moglie. A fare da sfondo a questa situazione è stata un’abitazione di Orzinuovi, nella bassa bresciana, dove l’uomo si sarebbe spesso presentato ubriaco e drogato picchiando la compagna e in presenza del figlio.

In diverse occasioni avrebbe anche costretto la donna a rapporti sessuali. Questi episodi, mai denunciati inizialmente dalla vittima per paura, si sarebbero consumati per diverso tempo, già partendo dal 2006 e poi con la violenza sessuale dal 2018. Un’escalation che aveva poi portato nel novembre del 2019 la donna a presentarsi ai carabinieri per denunciare quanto aveva subito.

Ai militari la presunta vittima aveva detto che l’uomo pretendeva da lei il denaro per bere o comprare droga. E in caso di rifiuto sarebbe stata la miccia per nuove violenze. L’uomo è stato allontanato da casa e con il divieto di avvicinamento alla famiglia. Ora andrà a processo.