Villanuova di Verolavecchia: furioso incendio distrugge officina agricola

(rd.) E’ scoppiato intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica 17 gennaio un furioso incendio che ha provocato paura e danni ingenti in un capannone a Villanuova di Verolavecchia, nella Bassa provincia di Brescia.

E’ stata distrutta un’officina che si occupa della riparazione di mezzi agricoli e sono andati in fumo anche alcuni dei macchinari sistemati al suo interno.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, ma l’ipotesi che i tecnici stanno vagliando è che sia stato provocato da un corto circuito. I proprietari dell’attività stavano dormendo nella loro abitazione, che dista alcune decine di metri dall’edificio bruciato, quando sono stati destati in piena notte da uno scoppio e si sono precipitati all’esterno, dando poi subito l’allarme.

A Villanuova sono arrivate squadre di pompieri da Verolanuova, Orzinuovi e Chiari e autopompe dal comando provinciale di Brescia. I Vigili sono rimasti sul posto fino al mattino. Non ci sono stati feriti, né intossicati.