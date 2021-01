Coronavirus a Brescia, focolaio negli alloggi di Villa Lucia a Montichiari

(red.) La situazione sui dati del contagio da Covid-19 in questo periodo di metà gennaio in provincia di Brescia è preoccupante anche per quanto sta accadendo a Montichiari, uno dei Comuni più popolosi nell’intero territorio. Ieri, venerdì 15, l’Ats di Brescia nel consueto bollettino specifico sui paesi ha registrato 25 nuovi casi positivi nella sola Montichiari. Si tratta di un focolaio che si è acceso all’interno degli alloggi protetti di Villa Lucia e dove risultano in tutto 23 i positivi rispetto ai 24 ospiti.

Dal Comune e dalla società titolare degli alloggi fanno sapere che dopo lunedì 11 gennaio alcuni dei presenti avevano iniziato a manifestare dei sintomi, inducendo l’Ats a disporre tamponi per tutti. Due avevano già avuto bisogno di essere ricoverati in ospedale e gli altri sono risultati positivi con l’esito arrivato giovedì 14. Si tratta di persone in parte autosufficienti e con la possibilità di muoversi anche all’esterno della struttura e per le quali si stanno individuando delle soluzioni.

Tra l’altro nella Rsa risultano positivi anche due ospiti e due operatori sanitari, mentre l’ingresso a nuovi pazienti è stato al momento chiuso. In base a come si evolverà la situazione, l’Ats potrebbe anche disporre di trasferire i soggetti positivi all’interno di alberghi Covid. Nel frattempo, come dà notizia Bresciaoggi, nell’ospedale di Montichiari un reparto è stato chiuso dopo l’emersione di alcuni soggetti risultati positivi.