Pontevico, si fingono aiutanti degli anziani e rubano in casa di una 89enne

(red.) L’altro giorno, mercoledì 13 gennaio, una signora di 89 anni è rimasta vittima di un furto in casa in via Cremonesini a Pontevico, nella bassa bresciana. E’ successo nel momento in cui la donna, appena tornata dal fare la spesa, è stata avvicinata da due giovani che si sono finti volontari per aiutare gli anziani.

A quel punto uno di loro ha sostenuto la donna nel riporre la spesa in casa e l’altro, approfittando della distrazione, ha preso gioielli e ricordi di famiglia dell’89enne. L’anziana vittima solo in seguito si è accorta dell’ammanco e ha denunciato l’episodio ai carabinieri ai quali ha anche detto che i due truffatori si muovevano senza indossare la mascherina.