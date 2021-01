Pavone Mella, frontale tra due auto dopo sorpasso: conducenti feriti

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 14 gennaio, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente frontale lungo la via per Pralboino a Pavone Mella, nella bassa bresciana. L’impatto, intorno alle 13,30, ha riguardato un’Audi A4 e una Fiat Punto e sembra che lo scontro sia stato indotto da un sorpasso azzardato di uno dei due veicoli. Questa, almeno, è la ricostruzione dei carabinieri della stazione di Gambara.

Lo scontro ha fatto finire entrambe le auto contro il guardrail e c’era la preoccupazione per i due conducenti di 51 e 31 anni. Sul posto, dopo l’allerta ai soccorsi, si è mosso anche l’elicottero insieme all’automedica e due ambulanze da Flero e Calvisano, oltre ai vigili del fuoco.

Questi ultimi si sono in particolare occupati di estrarre dal veicolo il 51enne, un indiano residente a Milzano e condotto in volo all’ospedale Civile di Brescia. L’altro conducente è stato invece portato al presidio di Manerbio. Entrambi sono stati condotti in codice giallo e le loro condizioni non sono gravi.