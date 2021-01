Calvisano, operaio cade e si ferisce alla testa usando una sega

(red.) Ieri mattina, martedì 12 gennaio, un operaio di 39 anni è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro all’interno di un’azienda agricola in via Zilie Inferiori a Calvisano, nella bassa bresciana. E’ successo intorno alle 11 nel momento in cui sembra che l’addetto stesse usando una sega per il taglio della legna. A un certo punto la lama si sarebbe staccata e per l’effetto l’uomo è caduto a terra procurandosi una ferita alla testa.

Subito sono scattati i soccorsi facendo arrivare sul posto l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Calvisano insieme ai tecnici dell’Ats del Garda e i carabinieri della stazione locale. L’intervento inizialmente da codice rosso si è per fortuna ridimensionato in un più tranquillizzante giallo, facendo disporre il trasferimento dell’operaio all’ospedale Civile di Brescia.