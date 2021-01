Castelcovati: la sagra di Sant’Antonio on line dal 7 al 17 gennaio

(red.) Il Comune di Castelcovati e la Parrocchia di Sant’Antonio Abate organizzano dal 7 al 17 gennaio la 13^ edizione della Sagra di Sant’Antonio, patrono del paese, che si svolgerà completamente online, e in diretta, sui canali social del Comune, della Parrocchia e della Sagra stessa.

I festeggiamenti del Santo Patrono si perdono nella memoria del paese. Protettore degli animali veniva invocato a tutela delle bestie da lavoro e allevamento fin dai tempi in cui la popolazione si occupava prevalentemente di agricoltura. Nel 2009 l’allora Sindaco Camilla Gritti avviò un progetto di ricerca legato alla storia locale, con la collaborazione della Parrocchia e di molti cittadini, che portò alla nascita della Sagra per come la conosciamo oggi.

L’iniziativa ha da subito coinvolto i ristoratori del luogo, che nelle due settimane di feste proponevano nei loro menù i tradizionali “Canünsei de Sant’Antone”, la cui ricetta è stata canonizzata durante le suddette ricerche, dando anche vita ad una Cooperativa Sociale dedita alla produzione degli stessi. Il canünsel di Castelcovati, prodotto De.Co. e P.A.T., è quindi il protagonista attorno cui ruota, solitamente, la Sagra con le famose “Canünselade” consumate in compagnia sotto il tendone allestito all’oratorio o più comodamente nei ristoranti aderenti.

La macchina organizzativa, solitamente avviata durante l’estate precedente, quest’anno ha incontrato ovviamente le limitazioni, ma soprattutto, i timori che la pandemia porta con sé.

Fin da subito, quando ancora la “seconda ondata” era lontana, si è pensato fosse corretto e rispettoso verso il dolore che Castelcovati ha già dovuto affrontare, rinunciare alla parte conviviale della stessa. D’altro canto però rinunciare a un gesto, anche piccolo, sarebbe stata una mancanza nei confronti dei cittadini, dei fedeli e del senso di comunità. Nei 12 anni precedenti tante sono state le persone che si sono spese, volontariamente, per la riuscita dell’evento, anche per rendere grazie al loro impegno questa edizione si terrà, a testimoniare una presenza.

Per questo la scelta è caduta sulle dirette streaming, strumento che negli ultimi mesi è entrato sempre più nelle abitudini degli italiani e di facile fruizione.

Le dirette si potranno seguire sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Comune (basta cercare “Comune Castelcovati” su entrambe le piattaforme), sulla pagina Facebook della Parrocchia (Parrocchia Sant’Antonio Abate) e sulla pagina Facebook “Sagra di Sant’Antonio”.

Il programma prevede innanzitutto un excursus su uno degli appuntamenti più apprezzati della Sagra “Storia delle famiglie castelcovatesi: alberi genealogici, curiosità e aneddoti”. L’Assessore Samuele Pedergnani (in due puntate, il 7 e il 14, alle 20.30) getterà un rapido sguardo alla storia delle famiglie Castelcovatesi già affrontate negli scorsi anni. Il 7 gennaio sarà la volta di Festa, Gritti, Nodari e Scalvini. Il 14 toccherà invece a Alghisi, Bertocchi, Guerrini, Pizzamiglio e Salvoni.

Domenica 10, alle 17.00 Il Sindaco Alessandra Pizzamiglio e l’Assessore alla Cultura e all’Istruzione Samuele Pedergnani consegneranno agli studenti meritevoli le borse di studio e i relativi attestati. Ai ragazzi è stato chiesto di inviare un video in cui raccontare il proprio percorso scolastico o lavorativo, mentre per gli universitari è stata chiesta una piccola presentazione della propria tesi di laurea.

Durante la diretta verranno pubblicate le foto degli studenti e trasmessi i video.

Martedì 12, nel pomeriggio (17.00) avrà luogo la premiazione del primo concorso “Natale Creativo”, in diretta dalla Biblioteca Comunale “Gianni Rodari”.

La Biblioteca sarà poi protagonista dell’intera giornata del 13. Alle 17.00 un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli e al rapporto con gli animali. Alle 20.30 “Il Raccontalibri”, che già aveva allietato i giorni della quarantena di marzo e aprile, proporrà una lettura per grandi e piccini.

Il 15, alle 20.30 si ripercorrà la storia recente della Sagra. In attesa di poter rivivere nuovamente la sagra, verranno rievocati ricordi di chi ha ideato e chi era presente durante il percorso che ha portato alla Sagra odierna. Partecipano alla serata l’ideatrice e direttore della manifestazione, l’allora sindaco Camilla Gritti, e i parroci che si sono succeduti nell’arco dei dodici anni. Modera la serata il Sindaco Alessandra Pizzamiglio.

La vigilia del Santo Patrono, a cura della Parrocchia, un momento di Elevazione Spirituale con musica strumentale, in diretta (alle 20.30) dalla Chiesa Parrocchiale. Previsto un intervento artistico di Don Giuseppe Fusari a commento della pala d’altare dedicata al Santo.

Domenica 17, Sant’Antonio, verrà trasmessa la Messa Solenne, officiata da Monsignor Gianluca Gerbino, Parroco del Duomo di Brescia. Durante la cerimonia avverrà una scambio augurale di doni tra il Parroco Don Jordan Coraglia e il Sindaco Alessandra Pizzamiglio. Eccezionalmente la consegna delle Benemerenze Civiche avrà luogo durante la Messa, per mano del Sindaco.

Alle 12.00, a cura dell’Oratorio, sarà possibile ritirare il tradizionale spiedo d’asporto, informazioni in Parrocchia.