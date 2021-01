Mairano, vandali di notte in azione contro la ciclabile di Pievedizio

(red.) Nella notte tra sabato 2 e ieri, domenica 3 gennaio, una parte di Mairano, nella bassa bresciana, è finita nel mirino dei vandali. Qualcuno, evidentemente non rispettando il coprifuoco, ha raggiunto la pista ciclabile che porta verso la frazione di Pievedizio.

Come risultato, due cartelli stradali sono stati abbattuti, una panchina di cemento sradicata e lasciata in mezzo alla strada e anche una rete di recinzione di due villette trovata squarciata e a terra. Il Comune, nel momento in cui le immagini degli episodi di vandalismo sono state pubblicate sui social, ha espresso la sua condanna.