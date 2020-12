Ghedi, scoppia incendio in casa. Residente salvato dai vigili del fuoco

(red.) Nella prima serata di ieri, martedì 29 dicembre, i vigili del fuoco da Brescia si sono mossi verso Ghedi, nella bassa, a causa di un incendio divampato all’interno di un’abitazione. E’ successo lungo la provinciale 24, la strada che porta verso Isorella, quando in casa era presente l’unico residente.

E’ stato salvato e portato all’esterno grazie agli operatori antincendio, che poi si sono occupati, anche con l’autoscala, di spegnere le fiamme. Il residente è stato portato in ospedale per accertamenti, mentre l’abitazione è stata dichiarata inagibile. Ingenti i danni al bagno e a una camera da letto, mentre le cause sono ancora da verificare.