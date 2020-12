Montichiari, si riprende mentre corre in auto e supera il rosso

(red.) Un automobilista residente a Rezzato rischia una sanzione dopo aver avuto un comportamento non rispettoso alla guida della sua vettura a Vighizzolo di Montichiari, nella bassa bresciana. Dell’episodio dà notizia Bresciaoggi. Il 34enne si è immortalato con il cellulare mentre si muoveva a una velocità sostenuta lungo una strada stretta e superando anche un incrocio, nonostante il semaforo fosse in quel momento rosso.

Ha poi postato il video su Instagram pensando in una goliardata e per fortuna in quel luogo non transitavano altri mezzi, altrimenti si sarebbe rischiato un incidente stradale. Il materiale video è finito nelle mani delle forze dell’ordine che hanno identificato il trasgressore.