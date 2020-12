Raffica di furti (e tentati) alle case nella Bassa, cane narcotizzato

(red.) Nella bassa bresciana nei giorni precedenti a lunedì 21 dicembre sono tornati a colpire i ladri all’interno delle abitazioni, anche se non sempre l’esito è stato a loro positivo. L’ultimo episodio in ordine di tempo, di cui scrive Bresciaoggi, si è verificato in una villa a Novagli di Montichiari dove il cane da guardia è stato narcotizzato dai malviventi. Tuttavia, gli stessi ladri non hanno potuto concludere il colpo come volevano visto che i residenti si erano svegliati a causa dei rumori.

Di conseguenza, i ladri hanno potuto solo prendere una borsa con qualche contante. Più fortunato, invece, il colpo per altri malviventi che hanno preso di mira una casa a Calcinato portando via gioielli e soldi per 3 mila euro. Infine, a Borgosatollo in prima serata i soliti ignoti hanno usato un piede di porco per sfondare una porta-finestra, ma alla vista dei residenti sono fuggiti a mani vuote.