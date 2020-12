Montichiari, denunciato per possesso di tartarughe. Gli vengono restituite

(red.) Nel 2017 era finito nei guai, incassando una denuncia per detenzione di animali protetti – si parlava di tartarughe – senza avere alcuna documentazione in mano. Ma a tre anni di distanza, come riporta Bresciaoggi, quegli esemplari sono stati restituiti allo stesso 60enne di Montichiari, nella bassa bresciana.

Era il 2017, appunto, quando i carabinieri forestali gli avevano sequestrato un centinaio di testuggini di diverse specie e anche decine di uova nel suo allevamento. Era stato quindi denunciato e il caso è sfociato in udienza dove l’uomo ha patteggiato 20 giorni di reclusione e 6.700 euro di multa, ma con pena sospesa. Ora quelle stesse tartarughe tornano di nuovo al proprietario.