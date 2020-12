Montichiari: soccorsi lenti per l’anziana investita in via Falcone?

(red.) Angela Scardevoni, 84 anni, ha perso la vita all’ospedale Civile di Brescia dopo essere stata investita in via Falcone a Montichiari mentre stava attraversando la strada con le borse della spesa. Ma ci sarà sicuramente uno strascico legato alla tempestività dei soccorsi. Infatti tra i primi ad accorrere è stato un medico di base che si trovava per caso nei paraggi. Sabato mattina il medico ha preso carta e penna, redigendo un accurato rapporto sulle modalità e, soprattutto, sui tempi dei soccorsi. La relazione, come riferisce il quotidiano Bresciaoggi, è finita sui tavoli delle autorità amministrative e delle forze dell’ordine.

«L’anziana si era procurata un gravissimo trauma cranico con lesione penetrante all’occipitale di sinistra con abbondante emorragia e varie fratture», si legge nella lettera del medico. «In base a quanto ho appurato sul luogo dell’incidente i soccorsi sanitari erano già stati chiamati da almeno 40 minuti».

Il dottore ha tracciato un quadro molto preciso della situazione: «Una paziente anziana, non reattiva, con una massiccia emorragia sull’asfalto gelido per lungo tempo non ha la possibilità di sfruttare tutte le proprie probabilità di salvarsi la vita. Ritengo sia opportuno avviare adeguati controlli in relazione alla tempestività dei soccorsi sanitari e prendere eventuali provvedimenti, qualora le testimonianze da me rilevate si rivelassero conformi alla realtà dei fatti. Bisogna anche rilevare come l’operato dei soccorritori, una volta arrivati, sia stato efficiente».