Montichiari, anziana investita mentre attraversa. Muore in ospedale

(red.) E’ morta nelle ore successive all’arrivo con l’elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia una donna anziana che ieri mattina, venerdì 18 dicembre, era stata investita a Montichiari, nella bassa. Alcuni dettagli sono ancora al vaglio dei carabinieri della stazione locale, ma sembra chiaro che Angela Scardevoni, 84 anni, vittima dell’investimento e residente nella città, stesse attraversando via Falcone portando alcune borsine.

E pare che l’incidente non sia avvenuto sulle strisce pedonali. In quel momento, intorno alle 11, da via Europa stava arrivando una Peugeot condotta da un 50enne che l’ha travolta facendola sbalzare a terra. Subito sono stati allertati i soccorsi facendo muovere sul posto le ambulanze e anche l’elicottero, con l’immediato trasferimento all’ospedale di Brescia e la prognosi riservata.

Ma le condizioni dell’anziana erano già parse molto gravi e in seguito è sopraggiunto il decesso. L’automobilista, che rischia di essere indagato per omicidio stradale in un possibile fascicolo che la procura di Brescia potrebbe aprire, è stato sottoposto a tutti i test sullo stato di salute e sono risultati in linea.