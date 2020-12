Incidente mortale in A21, chi erano le due vittime. Altri due in ospedale

(red.) Si chiamavano Julian Marius Patuleanu di 30 anni e la donna M. B. di 33, della Romania, le vittime del tragico incidente avvenuto nella tarda serata di giovedì 17 dicembre sull’autostrada A21 in territorio di San Gervasio Bresciano, nella bassa. I due, residenti nel cremonese, erano insieme ad altre due donne di 18 e 32 anni a bordo della Citroen che all’improvviso, in direzione di Brescia, si era ribaltata più volte finendo poi contro il guardrail che separa le carreggiate.

La dinamica nei dettagli è al vaglio della Polizia stradale di Montichiari, mentre i vigili del fuoco si sono occupati di rimuovere dalle lamiere i corpi delle due vittime che erano al posto di guida e sul sedile accanto. La sensazione è che a causare la sbandata sia stata una distrazione dell’automobilista. Le altre due passeggere, gravi ma non in pericolo di vita, sono state trasportate in ospedale.