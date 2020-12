Gambara, veleni abbandonati dopo la bonifica: scatta il sequestro

(red.) Aguzzando la vista, anche attraverso le nuove tecnologie, si scopre come purtroppo siano molti i siti abusivi utilizzati come discariche in provincia di Brescia. L’ultimo episodio in ordine di tempo, di cui scrive il Giornale di Brescia, arriva da Corvione di Gambara, nella bassa bresciana. E qui la situazione ha assunto i contorni di un paradosso, visto che un’area era stata bonificata come previsto nel 2017. Il problema è che quei materiali inquinati, invece di essere smaltiti regolarmente, sono stati solo spostati e di fatto abbandonati in una vecchia area industriale dismessa.

Così cromo e nichel minacciano il terreno sottostante. A scoprirlo ieri, giovedì 17 dicembre, sono stati gli ufficiali giudiziari dell’Arpa di Brescia che hanno allertato i carabinieri e portando al sequestro dell’area. Sul posto c’erano un centinaio di metri cubi di terreno impregnato di quelle sostanze e ora si cercherà di risalire a chi ha abbandonato in quel luogo quei rifiuti.

Questa scoperta segue a 24 ore di distanza quella di mercoledì 16 ad Adro, in Franciacorta, dove erano stati trovati centinaia di metri cubi di materiali edilizi e scarti vari nel sito dismesso del complesso scolastico. Erano stati gli operatori del gruppo Reati ambientali della procura di Brescia a scoprirlo e nelle scorse ore è arrivato il sequestro. Sigilli con cui è stata fermata anche l’attività di pulizia che era stata ordinata dal Comune.