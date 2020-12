Chiari, procedimento disciplinare per alcuni Cc dopo inchiesta “Scarface”

(red.) Il comando regionale lombardo dei carabinieri ha avviato un procedimento disciplinare a carico di cinque carabinieri operativi nella Compagnia di Chiari dopo che era stata avviata un’indagine interna. Atto derivante dall’inchiesta “Scarface”, quella sul riciclaggio di denaro attraverso le vincite al Lotto, che aveva fatto finire nei guai anche alcuni militari. In particolare, per il rapporto stretto che avrebbero avuto con l’imprenditore televisivo Francesco Mura, ritenuto a capo del sistema finito sotto i riflettori della procura di Brescia. Del procedimento disciplinare dà notizia il Giornale di Brescia.

L’uomo avrebbe comprato e regalato ad alcuni militari gli abbonamenti per assistere alle partite casalinghe della Juventus, ma si sarebbe fatto anche spesso vedere nella caserma dei carabinieri di Chiari, nonostante il suo passato criminale e collegato anche alla droga.

Tutto questo, probabilmente, per contare sull’aiuto delle stesse forze dell’ordine se gli fosse servito. Ora si dovrà capire come si evolveranno i provvedimenti disciplinari a carico dei militari che non sarebbero indagati nell’inchiesta, ma si sta valutando anche il trasferimento verso altre sedi.