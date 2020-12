A21, auto sbanda e si ribalta: due vittime e tre portati in ospedale

(red.) Nella tarda serata di ieri, giovedì 17 dicembre, si è consumato un tragico incidente sull’autostrada A21 all’altezza di San Gervasio Bresciano e in direzione di Brescia città. E’ successo intorno alle 23 quando un’auto con a bordo cinque persone si è ribaltata mentre percorreva la strada. E il bilancio è pesantissimo, con due vittime e altri tre occupanti del veicolo ricoverati negli ospedali. Tutti i dettagli dell’incidente sono al vaglio della Polizia stradale di Montichiari che ha raggiunto il posto in un vasto schieramento di soccorsi.

Secondo le prime informazioni, per cause da accertare, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto iniziando a sbandare. Subito dopo la vettura è finita contro il guardrail che separa le carreggiate e infine si è ribalta su un fianco. Anche da parte dei pochi altri automobilisti che stavano percorrendo l’autostrada – alle 22 scatta il coprifuoco – è partita la chiamata con la richiesta di soccorsi.

Sul posto sono arrivate due automediche da Brescia e Cremona, altre quattro ambulanze, l’elicottero abilitato al servizio notturno decollato da Brescia e i vigili del fuoco. Per un uomo e una donna, di cui è in corso l’identificazione, non c’è stato nulla da fare e sono morti sul colpo. Gli altri tre occupanti sono stati trasportati alla Poliambulanza e all’ospedale Civile di Brescia.