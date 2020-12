Coronavirus a Brescia, altri 7 morti. Focolaio in Rsa a Isorella

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 16 dicembre, insieme al bollettino ufficiale della Regione Lombardia sul fronte del contagio da Covid-19 che mostrava come il territorio bresciano, con i suoi 375 nuovi casi di contagio, resti sempre al terzo posto dopo Milano e la Brianza, anche il report dell’Ats di Brescia indicava nuovi numeri sul fronte dei decessi. Sono sette quelli registrati – ufficiali – in un solo giorno dall’Azienda di Tutela della Salute e che si aggiungono purtroppo a quelli dei giorni scorsi.

Le vittime, tutte dai 71 agli 85 anni, erano di Brescia, Mazzano, Passirano, Sale Marasino e Villanuova sul Clisi. E sempre ieri, dal punto di vista dei nuovi casi di contagio, come riporta il Giornale di Brescia, si è registrato un focolaio all’interno della casa di riposo “Valotti” a Isorella, nella bassa bresciana.

Tra i 41 ospiti della Rsa sono emersi 12 casi positivi, tra l’altro quasi per caso nell’ambito dei test che vengono effettuati in modo periodico sugli anziani. Dalla struttura fanno però sapere che sono tutti asintomatici e isolati dagli altri anziani sani in un reparto dedicato all’interno della casa di riposo.