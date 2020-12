Calcinato, due operai ustionati da una fiammata. Portati in ospedale

(red.) Ieri mattina, martedì 15 dicembre, due operai di 45 e 54 anni sono rimasti vittime di un grave infortunio sul lavoro in un’azienda industriale di via Gavardina di Sopra a Calcinato, nella bassa bresciana. E’ successo intorno alle 7,45 quando i due addetti stavano muovendo dei bidoni pieni di vernice a rischio infiammabile. Nel transitare nei pressi di una zona in cui è presente un macchinario di asciugatura, da uno dei bidoni è partita una fiammata che ha colpito i due alle gambe e al torace.

Subito i colleghi che avevano assistito alla dinamica hanno fermato la produzione e allertato i soccorsi facendo muovere due ambulanze, i carabinieri e i tecnici dell’Ats. Entrambi in condizioni ritenute serie, i due operai sono stati trasportati in codice giallo tra l’ospedale Civile e la Poliambulanza di Brescia.