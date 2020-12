Gambara, colpo notturno al bancomat. Ladri via con il bottino

(red.) Nella notte tra venerdì 11 e oggi, sabato 12 dicembre, sono tornati in azione i ladri che prendono di mira gli sportelli dei bancomat. E’ successo alla filiale della Cassa Padana di via Garibaldi a Gambara, nella bassa bresciana, nel momento in cui una banda di malviventi ha piazzato dell’esplosivo facendo deflagrare il punto di prelievo.

E i danni non hanno riguardato solo lo sportello, ma anche gli uffici interni. Il gruppo di ladri è poi riuscito a scappare con il bottino che è ancora da quantificare. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Verolanuova.