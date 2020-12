Gambara, clienti al bancone violano dpcm: multa e chiusura

(red.) Ancora tre giorni di sacrifici e a partire da domenica 13 dicembre in tutta la Lombardia, quindi anche nel bresciano, si potrà tornare a bere un caffé o gustare un aperitivo al bar, pur rispettando tutte le disposizioni sanitarie e comunque non oltre le 18. Un bar di Gambara, nella bassa bresciana, invece, non aveva voluto aspettare il transito alla “zona gialla” e così è finito nei guai.

E’ successo nelle ore precedenti a giovedì 10 dicembre quando i militari hanno sorpreso all’interno del locale alcuni clienti che stavano consumando al bancone. Per questo motivo sono stati tutti multati, compreso il bar che ha incassato una sanzione di 400 euro e la chiusura dell’attività per cinque giorni. Ora il prefetto di Brescia valuterà se allungare il periodo di chiusura.