Manerbio, 94enne morto in stanza di ospedale. Procura apre inchiesta

(red.) Dopo un’indagine interna avviata dall’ospedale di Manerbio, nella bassa bresciana, per la morte del 94enne Adolfo Rongoni di Gambara, trovato senza vita a terra nella stanza di degenza, anche la procura di Brescia ha deciso di aprire un’inchiesta. E’ di lunedì 7 dicembre la notizia di un fascicolo aperto per omicidio colposo portando anche alla disposizione di svolgere un’autopsia sul corpo dell’anziano. E ad occuparsi dell’esame autoptico sarà l’istituto di medicina legale all’ospedale di Verona.

I familiari della vittima sono i primi a chiedere cosa sia successo al congiunto, ricoverato in ospedale solo per sottoporsi a un intervento chirurgico al femore a causa di una caduta in casa. L’uomo in ospedale potrebbe essersi alzato dal letto, dotato di sponde, per poi finire a terra dove è stato trovato esanime.

Tra l’altro, l’anziano in buone condizioni era stato risultato negativo ai due tamponi Covid effettuati prima del ricovero, ma ci sono sospetti sull’esito di una lastra ai polmoni. Ora si attende l’autopsia anche per capire come si potrà evolvere l’inchiesta.