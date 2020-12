Castenedolo, cattivi odori dalla vecchia discarica. Avviata indagine

(red.) In quella vecchia discarica non si smaltisce più da tempo, ma restano ancora inglobati rifiuti da quasi cinquant’anni. E le prime conseguenze strutturali di quel sito in disfacimento sotto via Monte Pasubio a Castenedolo, nella bassa bresciana, iniziano a farsi sentire. Tanto che alcuni operai che lavorano in un sito produttivo proprio al di sopra di quell’area interrata hanno accusato dei malesseri a causa di pessimi odori.

Di questa vicenda dà notizia Bresciaoggi. La situazione ha richiamato all’attenzione l’Ats e l’Arpa che ritengono come quei pessimi odori provengano proprio dai rifiuti sotto terra, mentre il terreno si sta disfacendo, con un problema anche per le falde. Su questo stanno indagando i carabinieri forestali dopo aver acquisito i documenti della discarica non più utilizzata da tempo.

Intanto, il Comune ha disposto un monitoraggio. Ma servirà anche un piano di caratterizzazione per capire cosa sia presente in quella discarica e considerando che non è mai stata effettuata alcuna bonifica. Si vuole anche cercare di capire se da quel sito provengano biogas o vapori che disturbano quanti si trovano sopra quel livello.