Montichiari, crollo in una tabaccheria in piazza: nessun ferito

(red.) Chi ieri mattina, lunedì 7 dicembre, si trovava in piazza Santa Maria a Montichiari, nella bassa bresciana, si è preoccupato dopo aver sentito un boato. E’ la conseguenza di un crollo avvenuto all’interno di una tabaccheria.

Il controsoffitto è improvvisamente caduto, forse a causa delle infiltrazioni. Così i calcinacci sono finiti a terra, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito anche perché all’interno del punto vendita non c’era nessuno. Il titolare del negozio ha allertato gli operai per rimuovere i calcinacci e rimettere in sicurezza l’attività di rivendita che dovrebbe riaprire nei prossimi giorni.