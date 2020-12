Maltempo sul bresciano: piccole frane sui laghi e allagamenti nella bassa

(red.) Se il maltempo in montagna ha portato forti nevicate, con il pericolo di valanghe, più a valle il problema riguarda le intense piogge destinate a durare almeno fino a mercoledì 9 dicembre su tutto il bresciano. E questo rischia di provocare dei disagi tra smottamenti e frane, come è accaduto nel fine settimana appena trascorso tra sabato 5 e ieri, domenica 6 dicembre. Dal punto di vista geografico, a Tignale, sull’alto Garda, si è verificato un piccolo smottamento facendo chiudere una strada.

Nella vicina Tremosine, invece, si segnala qualche episodio, ma senza problemi alla viabilità. Mentre restano sotto monitoraggio Gargnano e Limone per il timore che qualche detrito possa staccarsi dalle pareti rocciose lungo la statale 45 bis Gardesana. In Valtrompia, invece, la situazione da tenere sotto controllo riguarda la provinciale 345 dove il Broletto, nel territorio di Bovegno verso Collio, ha istituito un senso unico alternato dopo l’intervento dei vigili del fuoco di sabato pomeriggio 5 dicembre per una frana. E oggi, lunedì 7, si terrà un sopralluogo. Per quanto riguarda il basso Garda, c’è il timore soprattutto per l’ingrossamento in questi giorni di forti piogge. Tanto che il livello si è alzato di quasi 10 centimetri in tre giorni e si sta valutando di aumentare il deflusso verso il mantovano.

Meno problemi, invece, sul fronte del lago d’Iseo. E intanto i quasi 200 millimetri di pioggia caduti nel bresciano in tre giorni stanno preoccupando anche altri territori. In Val Palot sopra Pisogne, le nevicate hanno fatto abbattere alcuni alberi lungo la strada verso il Colle San Zeno e diverse abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica. Così come è successo anche in alcuni territori dell’alta Valsabbia. Tornando ancora al Sebino, i vigili del fuoco si sono mossi per piccoli smottamenti e mettere in sicurezza alcune situazioni a Sulzano, dove diverse luminarie sono volate.

Piccola frana anche tra Sale Marasino e Marone lungo la strada poi messa in sicurezza e tra Zone e Marone. Nella bassa bresciana, invece, si parla soprattutto di allagamenti per alcuni canali irrigui esondati tra Manerbio, Cigole e Pontevico. Dal punto di vista delle previsioni del meteo, oggi, lunedì 7 dicembre, il cielo dovrebbe essere molto nuvoloso e con poche piogge, ma in aumento nel pomeriggio e soprattutto domani e mercoledì. Il miglioramento dovrebbe esserci da sabato 12 dicembre.