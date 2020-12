Bassa Bs, nebbia e buche fanno finire fuori strada auto e camion

(red.) La scarsa visibilità dovuta alla nebbia, ma anche una serie di buche disseminate lungo la provinciale e solo rattoppate in qualche modo. Sono queste le cause di alcuni incidenti, per fortuna senza gravi conseguenze, avvenuti ieri, domenica 6 dicembre, nella bassa bresciana. E in tutti i casi si sono mossi gli agenti della Polizia stradale e della Locale per risolverli, mettendo mano alla sicurezza.

Lungo la Goitese tra Montichiari e Lonato un’auto ha sbandato in una di quelle buche ed è finita contro il guardrail: la conducente 24enne è rimasta illesa. Un altro è finito contro una barriera a Lonato. Altri episodi sono stati segnalati anche sulla sp 105 tra Carpenedolo e Castel Goffredo per due camion.

Uno, condotto da un 29enne, è finito con un fianco lungo la carreggiata e il secondo, un 40enne, è stato portato all’ospedale di Castiglione delle Stiviere dopo essere finito con il suo camion in un canale che scorre al fianco della strada.