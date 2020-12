Gambara, auto fuori strada contro sifone. 61enne soccorso in volo

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 30 novembre, un’auto è uscita di strada lungo la provinciale 103 in territorio di Gambara, nella bassa bresciana. E’ successo pochi minuti prima delle 13 e alla guida della Peugeot 206 c’era un cittadino 61enne di origine indiana. A un certo punto avrebbe perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla carreggiata e piombando contro un sifone.

Subito sul posto si è fermato il traffico, facendo muovere l’automedica da Mantova, un’ambulanza e l’elicottero, oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Verolanuova. Presente anche la Polizia locale per ricostruire la dinamica.

Il conducente, in condizioni gravi ma non in pericolo di vita, è stato caricato a bordo del velivolo e condotto all’ospedale Civile di Brescia. Sul luogo dell’incidente il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora per consentire i soccorsi e la ricostruzione della dinamica.